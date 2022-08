Indagine per interventi mai eseguiti, De Martino resta ai domiciliari: "Non capisco il perché"

Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di annullamento degli arresti domiciliari avanzata dal cardiologo Giuseppe De Martino, arrestato nell'ambito di un'indagine su presunte cartelle cliniche false per interventi mai eseguiti. La notizia della sua permanenza ai domiciliari la fornisce direttamente l'interessato attraverso il suo profilo social: "Purtroppo dovrò ancora rimanere a casa e non potrò svolgere per il momento la mia professione medica".

Il chiarimento

"Ho fornito ogni informazione in mio possesso per dimostrare la mia innocenza - spiega il cardiologo, difeso dagli avvocati Alfonso Mutarelli e Carlo De Martino - e sono sereno sulla correttezza del mio operato. Il riesame si è riservato 45 giorni per comunicare le motivazioni della propria decisione. Non comprendo in alcun modo il perchè dei domiciliari ma non posso che subirli con dignità e pazienza, continuando a sperare che le indagini in corso mi restituiscano la verità che merito. Ringrazio tutti voi che mi siete stati e mi siete costantemente vicini".