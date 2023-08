Carenza di medici di base nel salernitano, a rischio diversi studi medici delle aree interne

La carenza di medici di base si fa sentire nel salernitano: sugli incarichi che dovevano essere attribuiti in Campania, 71 quelli andati deserti, di cui più della metà quelli non accettati in provincia, come riporta Il Mattino. Nei prossimi sei anni, intanto, dovrebbero andare in pensione circa 600 persone tra medici di medicina generale e pediatri in libera scelta.

A risentire del disagio, soprattutto le aree interne del Cilento, dove studi di medicina generale rischiano di restare chiusi, a tutto danno dei pazienti della zona. La situazione che interessa l'intero Belpaese merita attenzione affinchè si giunga ad una giusta e rapida risoluzione a tutela della salute pubblica.