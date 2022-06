Carenza di sangue negli ospedali salernitani, l'appello dell'Avis: "Venite a donare"

Anche oggi, 2 giugno, nonostante la giornata festiva, i volontari dell’Avis sono impegnati nella ricerca di donatori di sangue.“Siamo ai primi giorni d’estate e, complice l’inizio delle ferie e l’ondata di calore che ci sta interessando, già si registra un preoccupante calo delle donazioni di sangue” fanno sapere i volontari.

Le criticità

Questa situazione vede molti pazienti, o loro familiari, chiedere ad amici e parenti di donare in loro favore: questa richiesta, pur sembrando giusta, viene meno allo spirito della donazione. “La donazione fonda la sua attività su partecipazione sociale e volontariato come elemento insostituibile di solidarietà. La solidarietà - spiegano dall'Avis - è un caposaldo del nostro ordinamento che prevede la donazione come atto volontario, anonimo e gratuito; condizioni queste che rendono ancora più ammirevole l’attività dei volontari, svolta in silenzio e senza alcuna pretesa di riconoscimento". Anche quest’anno ricorre la giornata mondiale del donatore che si terrà il 14 giugno 2022 con il titolo: “Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”. Di qui l’appello: “Ci rivolgiamo a tutti coloro che trovandosi in buona salute possono pensare di compiere questo gesto di altruismo, prima di andare in ferie e controllare il proprio stato di salute con gli esami che saranno effettuati sul sangue donato”.

Giorni e orari

Vista la carenza di sangue negli ospedali l’Avis di Salerno in via Pio XI numero 1 resta aperta per le donazioni di sangue: tutti i venerdi, sabato e domenica dalle 8 alle 10.30. Con le autoemoteche l’Avis raggiungerà tutte le località che possono offrire collaborazione per la raccolta di sangue. Per coloro che vorranno prenotarsi possono chiamare al numero 089-233600 – cellulare 3381668683 nei seguenti orari: lunedì-martedì ore 15.30-18.30; mercoledì, giovedì, venerdì ore 9.30-12.30.