Urge sangue "0 negativo" per la ragazza ustionata a Teggiano: l'appello

C’è urgente bisogno di sangue per la ragazza rimasta ustionata nella serata di sabato in un’abitazione a Teggiano. La giovane, ha urgente bisogno di sangue del gruppo “0 negativo”.

L'appello

La donazione potrà essere effettuata oggi, giovedì 12 novembre, presso l’ospedale “Luigi Curto” a Polla dalle ore 8 alle ore 11:30, recandosi presso il Centro Trasfusionale situato al secondo piano e indicando che la stessa è per Federica Tropiano ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Per chi volesse donare invece direttamente al Cardarelli potrà farlo recandosi dalle ore 8 alle ore 12 presso il centro trasfusionale ubicato al piano terra del padiglione E anche in questo caso bisogna specificare che la donazione è per Federica Tropiano ricoverata al Cardarelli. I donatori non devono essere affetti da gravi patologie, non devono aver fatto tatuaggi negli ultimi 6 mesi e non devono essere anemici.