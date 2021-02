Carenza di sangue al “Ruggi”, Fp Cgil chiede un parcheggio agevolato per i donatori

Emergenza sangue all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Una riduzione di disponibilità che mette a rischio i pazienti che ogni giorno hanno bisogno di trasfusione a seguito di patologie gravi, terapie oncologiche o post operatorio.

A denunciarlo, il segretario generale Fp Cgil Salerno, Antonio Capezzuto. “La carenza di sangue nei nostri ospedali – sostiene Capezzuto in una nota - è sempre più forte e per questo va incentivata la partecipazione dei cittadini alla donazione. Donare il sangue oggi è sicuro, anche ai tempi del nuovo coronavirus, e non ha alcuna controindicazione. È un gesto di solidarietà, di civiltà e un dovere sociale. La disponibilità di sangue – ricorda il segretario generale Fp CgiL Salerno - è infatti un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni momento”. Tra le difficoltà registrate dal sindacato di categoria della Cgil Salerno, anche quelle relative all’assenza di parcheggi all’interno del “Ruggi” che rappresentano “sicuramente un limite ad una più ampia partecipazione alla donazione".

Parla Capezzuto