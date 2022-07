Grave carenza di sangue negli ospedali, l'appello di una dottoressa salernitana: "Venite a donare"

Stanno diminuendo, purtroppo, le donazioni di sangue negli ospedali di Salerno e provincia. Ma anche nel resto della Campania.

L'appello

“Sono giorni che le nostre richieste di sangue per i pazienti in terapia tornano indietro. La risposta è la stessa da quasi una settimana: gravissima carenza di sangue in tutta la Campania”: a lanciare l’allarme è la dottoressa (ematologa) Bianca Serio: “Il sangue non si compra e non si produce in laboratorio. Se non donate non c'è sangue. E se non c’è sangue si può anche morire. Stare bene è una fortuna. E non tutti la hanno”. L’auspicio è che in tanti, magari prima di andare al mare o prima oppure dopo il lavoro, trovino cinque minuti di tempo da dedicare a chi, nei nostri ospedali, ha davvero bisogno di aiuto.