Arte a lutto, addio al maestro Cargaleiro: il ricordo di Atrani e Vietri

Si è spento oggi a 97 anni, in Portogallo, il maestro Manuel Cargaleiro, artista internazionale, pittore e ceramista, autore di splendidi pannelli policromi, piastre, piatti, sculture e vasi che ha dedicato anche alla Costiera Amalfitana. In particolare, Cargaleiro aveva un legame speciale con Atrani, che aveva stregato il maestro per la sua naturale quiete e le sue spericolate geometrie verticali, fattosi intenso negli ultimi anni e sugellato dalla donazione del pannello in ceramica “Atrani Rinata”. L’opera, posta all’ingresso del paese, è un omaggio alla forza di Atrani di affrontare, resistere e rinascere dopo l’alluvione del 2010 che il Maestro aveva percepito durante le visite al piccolo borgo ed alle tante chiacchierate in piazzetta con i suoi abitanti. Tra le più significative, sicuramente quella del settembre del 2017 in occasione della sua investitura a Magister Civitatis Amalfie. Indimenticabile la sua intervista nella suggestiva location dello Scoglio a pizzo: con la disarmante umiltà che caratterizza i veri Giganti dell’anima, l’uomo Cargaleiro, prima ancora che l’artista, ripercorse la sua straordinaria carriera deliziando i presenti con ironia ed intelligente sapienza.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale ed Atrani

"Che la terra ti sia lieve, Maestro! L’umiltà, la generosità, l’empatia, il talento nel far nascere arte dal genuino stupore con cui guardavi il mondo resteranno per sempre nei colori e nelle geometrie delle opere che, con sincera amicizia, hai donato a noi ed alla nostra terra. L’Amministrazione comunale ed Atrani tutta esprimono alla famiglia i sentimenti del più accorato cordoglio per la scomparsa del Maestro Manuel Cargaleiro.

E il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, incalza: "Apprendiamo con profondo rammarico la notizia della morte del Maestro Manuel Cargaleiro. Artista poliedrico, noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di pittore e ceramista. Forte il suo legame con la nostra cittadina, che custodirà con grande attenzione le sue opere".