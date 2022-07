Porto di Salerno, smaltito carico illegale di rifuti diretto in Iraq

Rifiuti che sarebbero dovuti finire in Iraq in partenza dal porto di Salerno. Un carico costituito da 15 motori di autocarri usati oltre a pezzi provenienti da mezzi pesanti cruscotti, sportelli, serbatoi, componenti per la sicurezza dei veicoli come piantoni di sterzo, gruppi frenanti e organi di trasmissione. A fermare l'export illegale i funzionari dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale IX Campania dell'Agenzia Dogane e Monopoli, su delega della Procura della Repubblica di Salerno, che hanno coordinato e vigilato sulle attività di distruzione e smaltimento di rifiuti pericolosi già sottoposti a sequestro nell’ambito di una più vasta operazione di contrasto al traffico illecito di rifiuti svolta in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Salerno.

Le indagini

Dall'attività è emerso come per i motori e le parti disassemblate ancora impregnate di oli e lubrificanti percolanti, altamente inquinanti e pericolosi per l’ambiente, la ditta esportatrice avesse presentato una dichiarazione di avvenuta bonifica rilevatasi falsa. Il tentativo di esportazione del carico è stato effettuato da una ditta operante nella provincia di Napoli, nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria ha confermato il traffico illecito di rifiuti e la violazione al Testo Unico Ambientale. Le attività di distruzione e smaltimento dei rifiuti sono state eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.