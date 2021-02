Eboli, Cariello torna libero: tre ore al giorno per lavorare

Dopo oltre quattro mesi trascorsi agli arresti domiciliari, è tornato in libertà Massimo Cariello. L'ex sindaco di Eboli potrà lavorare tre ore al giorno presso il suo studio professionale, svolgendo l'attività di conciliatore. Lo ha deciso la Seconda Sezione del Tribunale di Salerno, che ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali.

I dettagli

Da lavoratore, potrà presentarsi anche alle udienze, la prima delle quali in programma mercoledì, a proposito della gestione della videosorveglianza comunale. Il 25 febbraio, infine, Cariello tornerà in Tribunale per il processo con rito abbreviato per le vicende che lo hanno portato agli arresti domiciliari.