La “Madonna che viene dal Mare” raggiunge la casa circondariale di Fuorni: l'iniziativa della Caritas parrocchiale del Centro Storico

In carcere quando entri per la prima volta, la cosa che più resta impressa nei ricordi è il rumore sordo dei cancelli bianchi che si aprono e chiudono oscurando il sole, facendoti sentire sempre più piccolo e solo. Ti senti prigioniero di ombre, odi bisbigli che fai fatica a comprendere, vorresti fuggire ma le gambe non riescono a muoversi. Hai subito la consapevolezza di entrare in un mondo irreale, dove la solitudine e l’irrazionale giocano e vincono con i tuoi pensieri. Per chi è detenuto, avendo tutti gli affetti fuori, e si ritrova da solo in carcere a scontare una giusta pena, tutto questo diventa quotidianità che se vissuta senza fede diventa insopportabile. Questo è il pegno da pagare per il riscatto della propria vita. Fuggire dagli errori per tornare libero. Il tempo per riflettere, la voglia di cambiare e un amico, Gesù, che ti consola il cuore e ti promette di accompagnarti per le vie del mondo alla ricerca del bene.

Lo ha ricordato don Vincenzo Salsano a nome della Caritas Parrocchiale dell'Unità Pastorale del Centro Storico che intende portare ai detenuti un messaggio di speranza, di gioia, di riscatto vero insieme con la “Madonna che viene dal Mare”, tanto cara a tutti i salernitani. Martedì 22 Marzo, dunque, la Caritas si recherà presso la casa circondariale di Salerno per celebrare l'Eucarestia, portando l'effige della Madonna, sotto il cui manto pregherà e veglierà con chi è nella prova. "Abbiamo anche organizzato una raccolta di beni, come richiesto dal cappellano della casa circondariale don Rosario Petrone (da portare per le necessità che si manifesteranno) che saranno raccolti sabato 19 (festività di San Giuseppe-festa del papà) e domenica 20 presso le Ancelle del Sacro Cuore, chiesa del Crocifisso in Salerno - ha aggiunto don Vincenzo - A tutti chiediamo la preghiera per i papà e le mamme in carcere e per tutti i detenuti e a chi può e vuole un piccolo gesto di fraternità condividendo quanto richiesto". Un plauso per la significativa iniziativa.