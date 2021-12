Curiosità, la Guardia Finanza dona merce sequestrata e panettoni alla Caritas di Vallo

La Guardia di Finanza di Salerno ha donato alla Caritas numerosi capi di abbigliamento contraffatti, oggetto di vecchi sequestri. Ieri, in particolare,

sono stati consegnati oltre 500 articoli, tra scarpe e borse, sottratti al commercio illegale nel corso delle attività di servizio svolte nell’ultimo biennio dai militari della Tenenza di Vallo della Lucania. Una volta concessa l’autorizzazione della competente Autorità giudiziaria, la merce può infatti essere destinata ad associazioni di volontariato, che la metteranno a disposizione di persone bisognose. Considerato l’approssimarsi delle festività di fine anno, i finanzieri hanno previsto di donare anche dei panettoni alla sede della Caritas, per farli distribuire tra le famiglie in maggiore difficoltà.

Il ringraziamento

Un segno di forte vicinanza da parte delle Fiamme Gialle, nell’atmosfera di attesa del Santo Natale: il Vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero, nel presenziare al momento della consegna, ha rivolto parole di profondo apprezzamento e gratitudine.