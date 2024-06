Nocera Inferiore, sit-in davanti all'ospedale: "Violazioni contrattuali e carenza di personale"

Domani, venerdì 28 giugno, alle ore 11, la Fials Salerno terrà una conferenza stampa all'esterno dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per affrontare le gravi condizioni di lavoro del personale sanitario. L'evento, organizzato dai vertici della Fials Salerno insieme ai lavoratori, ha l'obiettivo di discutere le problematiche che stanno mettendo a rischio la qualità dell'assistenza ai cittadini.

Il sindacato

Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, ha dichiarato: "La situazione attuale ha un impatto negativo sul carico di lavoro, sui turni e sugli orari, portando a una significativa mancanza di riposo e a un eccessivo ricorso agli straordinari e ai doppi turni, con un accumulo di ore non recuperate". Durante la conferenza stampa, verranno evidenziate le violazioni contrattuali e la cronica carenza di personale che espone sia gli operatori che i pazienti a seri rischi per la salute. Lopopolo ha sottolineato l'urgenza di affrontare queste problematiche per evitare conseguenze negative sul Livello Minimo di Assistenza essenziale per i cittadini. Con l'arrivo dell'estate e delle ferie, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, con possibili accorpamenti o chiusure di reparti. "È indispensabile adottare misure straordinarie e tempestive per far fronte alla attuale scarsità di personale", ha affermato. La Fials esprime preoccupazione per l'assenza di risposte concrete da parte della direzione sanitaria dell'Asl e per il disprezzo delle normative di riferimento che permette di elevare i limiti delle ore di straordinario. "Ancora una volta si chiede un ulteriore sforzo agli operatori, che vogliono garantire i servizi e l'assistenza sanitaria grazie esclusivamente al loro immenso spirito di sacrificio e abnegazione" ha commentato Lopopolo. In concomitanza con la conferenza stampa, la Fials provinciale terrà un sit-in dalle 10 alle 13 presso l'ingresso/parcheggio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lopopolo ha concluso: "È fondamentale che le istituzioni prendano atto di questa situazione critica e adottino misure concrete per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per gli operatori, nonché un Livello Minimo di Assistenza adeguato per i pazienti".