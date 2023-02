Carnevale sicuro ad Agropoli: scattano i divieti fino al 26 febbraio

Intende tutelare l'incolumità pubblica e il decoro della città, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi che ha firmato una ordinanza per vietare comportamenti impropri durante le manifestazioni del Carnevale. Da oggi, 18 febbraio, fino a domenica 26 febbraio 2023, sull'intero territorio comunale è vietato lanciare o utilizzare oggetti, prodotti, sostanze liquide, gassose o in polvere, in bombolette spray o in altri tipi di confezione, come pure uova e farina, che possano imbrattare le persone arrecando danno o molestia, nonché insudiciare indelebilmente il suolo ed i beni esposti al pubblico.

"Tali prescrizioni sono disposte al fine di consentire un pacifico e tranquillo svolgimento delle manifestazioni in programma. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 50 a 500 euro", fa sapere il Comune.