Spiaggia ricoperta di coriandoli e plastica dopo il carnevale: l'allarme degli ambientalisti

È polemica a Maiori dopo i festeggiamenti del carnevale. Sulla spiaggia della località della Costiera, infatti, è rimasta una coltre di coriandoli nonché buste di plastica, bottiglie rotte e mozziconi di sigaretta. Una situazione che, alla luce del maltempo delle ultime ore, rischia di creare un danno ambientale non indifferente all'ecosistema marino.

La denuncia

A denunciare l'accaduto è Acarbio (Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera): "È così che vogliamo preservare la Costiera Amalfitana, patrimonio dell'umanità, candidata come Riserva della Biosfera dell'Unesco? Coriandoli su coriandoli i granelli di sabbia sono diventati quasi completamente coperti e indistinguibili. Buste di plastica, bottiglie rotte, mozziconi di sigaretta, fazzoletti di carta, bicchieri avanzati. Oltre a ciò che è già stato inghiottito dal mare e che ora mette in pericolo tutti i tipi di fauna marina. Non c'è quantità di pulizia volontaria che possa salvare il pianeta e i suoi ecosistemi se continuiamo ad annegare la natura nell'inquinamento. Specialmente contraddittorio per un "Grande Carnevale di Maiori" con tema legato alla Terra". "Fermiamoci con le parole vuote - sottolinea Giacomo Cardoso - e combattiamo insieme per azioni contro comportamenti di questo genere, e per un futuro carnevale di Maiori che possa essere sia divertente e più consapevole dell'ambiente circostante".