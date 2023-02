Carnevale di Maiori, Fieristi Autonomi Campani: "Tariffe comunali alle stelle: non potremo lavorare!"

Su tutte le furie, i Fieristi Autonomi Campani rappresentati da Giuseppe Pinto per via delle tariffe previste per l'occupazione del suolo pubblico in occasione del Carnevale, a Maiori. "Chi fa queste tariffe forse vive in un'altra dimensione? - si domandano i Fieristi su Facebook - Forse è un pretesto perché non ci vogliono? Prima la pandemia, poi il carnevale rinviato ed ora che c'è la possibilità di ricominciare a lavorare, il Comune di Maiori ci manda il pagamento per l'occupazione di suolo pubblico pari a 413 euro (vedi foto in basso ndr), oltre a chiedere due marche da bollo da 16 euro. Con queste tariffe è impossibile lavorare".

L'auspicio

A rendere la situazione ancora più drammatica, il caro carburante: i Fieristi Autonomi Campani, insomma, evidenziano le gravi criticità riscontrate, auspicando apertura e cambi di rotta da parte dell'amministrazione comunale di Maiori.