Carnevale a Salerno, passeggiata serale sul Corso: in azione la Protezione Civile

Il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Salerno, guidato dal capitano Mario Sposito, è entrato in azione anche nel giorno di Carnevale, per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle normative in vigore volte a prevenire la diffusione del Covid-19.

I controlli

I volontari, a bordo del loro veicolo munito di altoparlante, hanno presidiato sia il lungomare, particolarmente affollato, ma in serata anche Corso Vittorio Emanuele ed altre strade del capoluogo. Ma, nonostante la loro presenza, in alcune zone si sono continuati a formare assembramenti.

