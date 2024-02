"A Salerno nessun evento per Carnevale e San Valentino": i commercianti criticano il Comune

E’ polemica, a Salerno, per l’assenza di iniziative per il Carnevale e San Valentino. A protestare è l’Associazione Commercianti per Salerno (ACS) insieme all’Associazione Imprese Salerno e Provincia.

La polemica

“L’amministrazione è completamente assente. Abbiamo fatto diversi colloqui fino a un mese fa. Ci avevano promesso che avrebbero creato qualche evento per carnevale e San Valentino, ma non abbiamo più avuto risposte. Il buio più totale” denuncia l’Associazione dei commercianti salernitani, che descrive una situazione davvero critica: “Salerno è ormai alla deriva. A tutto ciò, si aggiunge il parcheggio di piazza Amendola dove puntualmente ci sono parcheggiatori abusivi che sorgono denaro ai nostri clienti, i quali si lamentano con noi esercenti perché dopo aver pagato la somma dovuta alla sosta della macchina devono sborsare soldi per stare tranquilli e non avere ritorsioni sia alle persone sia alle cose”. Questa situazione, per i commercianti, non riguarda solo via Roma ma l’intera città.