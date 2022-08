Caro energia, Confesercenti chiede interventi immediati: "90mila attività a rischio"

"Senza un intervento immediato le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi-bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti”. È quanto si legge in una nota di Confesercenti Vallo di Diano relativa all’aumento dei costi dell’energia. “Una stangata insostenibile – secondo l’associazione di categoria - che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività”.

La richiesta

Confesercenti, a tal proposito, chiede interventi immediati per non creare ulteriori disagi ad un settore in sofferenza già da mesi. “Le aziende di produzione – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino - stanno lamentando una triplicazione dei costi energetici. Tutte le attività economiche gridano a voce alta di verificare questa enorme problematica. Si tratta di servizi essenziali di cui non si può fare a meno, di conseguenza bisogna mettere in campo, immediatamente, non delle soluzioni tampone, ma una programmazione rivolta alla risoluzione definitiva di questa problematica che attanaglia l'Italia intera”.