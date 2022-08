Confcommercio: "Spegniamo le luci contro il caro bollette"

Confcommercio si mobilita per protestare contro l'aumento dei costi dell'energia. In concomitanza con la conferenza stampa convocata presso la sede nazionale le attività associate in Provincia di Salerno spegneranno le luci delle insegne per 15 minuti a partire dalle 12 di domani.

La protesta

"Sarà l’occasione - si legge nella nota di Confcommercio - per sottoporre alla politica e alle istituzioni l'urgenza di intervenire a sostegno del comparto, con aiuti adeguati alla gravità del momento, avanzando le richieste e le proposte per far fronte alla crescita inarrestabile del costo dell’energia".