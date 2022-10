Caro bollette, cittadini e sindacati in piazza a Salerno

Protesta, questa mattina, in Piazza Amendola a Salerno contro il caro bollette e l’aumento dei generi alimentari di prima necessità. A farsi sentire, muniti di bandiere e megafoni, dirigenti ed iscritti dello Spi gil, Spi-Cgil Campania Napoli, Federconsumatori e Cgil di Salerno.

La crisi

La preoccupazione è alta soprattutto per le fasce deboli, a partire dai pensionati, dalle famiglie con un solo stipendio o che hanno più figli, da coloro che sono in cassa integrazione o che rischiano di perdere il lavoro. L’auspicio è che il nuovo governo, quando sarà insediato ufficialmente, intervenga in tempi rapidi per andare incontro alle esigenze di migliaia e migliaia di cittadini.

Le foto sono di Guglielmo Gambardella