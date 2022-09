Caro bollette e aumento dei costi delle materie prime: imprenditori e commercianti spengono le luci e vanno dal Prefetto

Dice "stop" al caro bollette e all'aumento dei costi delle materie prime, il comitato provinciale salernitano Associazioni Artigiani Commercianti e Aziende. "Spegneremo le luci e manifesteremo in corteo, anche a nome di tutti i cittadini che, come noi, stanno subendo i gravi aumenti sull'energia e materie prime", annunciano gli imprenditori e gli esercenti. A causa dei rincari dell’energia elettrica e del gas, oltre che delle materie prime, baristi, titolari di locali, panificatori, macellai e tutti i negozianti in crisi, lanciano l'allarme per evitare terrificanti conseguenze per le attività e quindi per i posti di lavoro.

Le iniziative

Dunque, il comitato annuncia iniziative e manifestazioni simboliche: da lunedì 19 settembre fino a sabato 24 settembre, dalle ore 19 alle ore 20:30, gli artigiani e i commercianti spegneranno le luci nei propri negozi e sui luoghi di produzione e lavoro ed accenderanno candele per accogliere i clienti. Il 22 settembre, poi, è previsto un raduno con propri mezzi aziendali presso il parcheggio dello Stadio Arechi ed in corteo una sfilata fino a piazza Amendola per incontrare il Prefetto, affinchè funga da portavoce presso il Governo dell’urgente richiesta di un intervento per scongiurare la chiusura delle attività commerciali.