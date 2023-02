Caro mensa: sospeso il divieto di portare i pasti da casa, esultano i genitori degli alunni delle Medaglie d'Oro

Gli alunni delle Medaglie d'Oro di Salerno potranno portare i pasti da casa, per consumarli in alternativa al pranzo della mensa scolastica. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, accogliendo il ricorso del gruppo di genitori che aveva chiesto la sospensione della disposizione del dirigente dell'istituto comprensivo. Della vicenda si discuterà il prossimo luglio.

La soddisfazione dei genitori

Esultano, dunque, le 16 famiglie che sono ricorse a vie legali, dopo aver espresso, anche a mezzo social, il malcontento per il caro mensa e il diniego del preside di far consumare, agli alunni, a scuola, il pranzo preparato a casa. In attesa di luglio, dunque, con la sospensiva del provvedimento della dirigenza scolastica, le famiglie hanno ottenuto quanto richiesto.