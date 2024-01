Oltre 500 firme contro il caro-mensa all'Unisa, Azione Universitaria: “Ora incontriamo l’Adisurc”

All’indomani della notizia arrivata dall’Adisurc (l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) sull'aumento delle tariffe per la fruizione del servizio Mensa (da €0,50 a €1,30 in più a pasto per ciascuno studente, a seconda delle fasce di reddito), l’associazione studentesca Azione Universitaria-UNISA, attiva presso l’Unisa, ha avviato immediatamente una raccolta firme per richiedere di incontrare gli organi competenti dell’Azienda. L'obiettivo è ottenere il ritorno alle tariffe originarie.

I dettagli

In meno di venti giorni, più di cinquecento studenti dell’Ateneo hanno aderito alla raccolta, chiedendo all’associazione promotrice di intervenire per provare a cercare una strada alternativa a quella degli aumenti. “È una raccolta firme che abbiamo voluto fortemente - spiega Romano Carabotta, Responsabile del circolo salernitano di AU- a noi piace rappresentare davvero le esigenze degli studenti: per questo abbiamo chiesto loro una legittimazione prima di recarci in Adisurc, arrivata con un numero così elevato di sottoscrizioni nonostante quello attuale sia un periodo di sospensione della maggior parte dei corsi a causa della sessione invernale”. E incalza: “Avremmo potuto continuare a raccogliere adesioni, ma abbiamo urgenza di incontrare l’Azienda e abbiamo deciso di fermarci. Gli studenti sono molto delusi dalla condotta del Rappresentante eletto in Consiglio d’Amministrazione Adisurc (di schieramento opposto, nda), che invece di votare contro l’aumento si è limitato ad astenersi. E il successo della raccolta firme lo dimostra”. “Noi faremo fino in fondo la nostra parte- conclude- tentando di fare dall’esterno quello che il Consigliere d’Amministrazione avrebbe dovuto fare dall’interno: tutelare gli interessi degli studenti, e non dell’Azienda”.