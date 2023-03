Sorpresi ad ultizzare una carta di credito non loro: denunciati due uomini a Sant'Arsenio

Due uomini originari di Barletta, ma residenti a Rimini, sono stati bloccati dalla Polizia Municipale nel comune di Sant’Arsenio perché sorpresi ad utilizzare una carta di credito riconducibile ad un’altra persona.

Il caso

A segnalare l’episodio - riporta Infocilento - un commerciante del piccolo paesino del Vallo di Diano che ha prontamente allertato i vigili, i quali, a loro volta, hanno informato dell’accaduto i carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso per capire se la carta di credito in questione sia stata rubata oppure trovata per terra. I due uomini sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.