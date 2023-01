Stralcio cartelle esattoriali fino a 1.000: l'appello della Fiadel Sud ai sindaci

Stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, appello della Fiadel provinciale ai sindaci del Salernitano per aderire alla misura varata dal Governo nazionale. “Per perseguire l’obiettivo unico di ridurre il contenzioso e di alleggerire la posizione dei contribuenti che sono oggettivamente in difficoltà, con situazioni che, in molti casi, sono state aggravate a causa della pandemia e del caro bollette, chiediamo ai sindaci della provincia di Salerno di aderire allo stralcio parziale previsto dalla legge di Bilancio”, ha dichiarato Davide Sapere, responsabile dell’ufficio legale della Fiadel Salerno Sud.

L’appello

L’avvocato Sapere aggiunge: “Per i debiti di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023, fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli Enti diversi dalle amministrazioni centrali, l’annullamento automatico ha valore limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi. Si tratta - conclude - di una misura molto importante, per combattere il carovita con cui stiamo convivendo da mesi”.