Sarno, inaugurata la casa di accoglienza per le donne vittime di violenza

Inaugurata a Sarno la casa di accoglienza per donne vittime di violenza "Dalia", progetto finanziato dalla Regione Campania e realizzato dall'Azienda Consortile Agro Solidale in sinergia con i Comuni di Sarno, Pagani, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio.

Il progetto

La casa di accoglienza "Dalia", oltre ad essere un luogo protetto capace di offrire una residenza temporanea a donne esposte alla minaccia di violenza, lavorerà in stretto contatto con i centri antiviolenza e con le istituzioni al fine di offrire risposte certe e concrete. "La violenza contro le donne - ha affermato il sindaco, Giuseppe Canfora - è un fenomeno di dimensioni drammatiche. È una piaga sociale, un dramma quotidiano che attraversa tutte le culture, le classi sociali, i livelli di istruzione. L'amministrazione comunale di Sarno ha aperto una casa di accoglienza per le donne, e i/le loro figli/e minori, che risponde a questo tipo di esigenze, offrendo un luogo protetto, dove le donne e i loro figli minori possano trovare un rifugio e contemporaneamente un nuovo percorso di vita, con il sostegno di personale qualificato che possa accompagnarle in un cammino di reinserimento sociale e lavorativo".