"Aiutiamo Leo": raccolta fondi per la casa famiglia, il cuore grande dei salernitani

Gianfranco Mangiarotti è il papà di Leonardo, un giovane ragazzo nato con la sindrome di Prader Willi, una malattia genetica molto rara. La famiglia del ragazzo non si è mai persa d’animo e negli anni ha cercato di far vivere una vita il quanto più possibile serena al giovane, nonostante la malattia. I soggetti affetti da SPW oltre a complicazioni psicomotorie non hanno l’istinto della sazietà.

La storia

Con il passare del tempo, però, la patologia è diventata ingestibile nelle mura domestiche e nel frattempo la famiglia di Leonardo conosce La Collina onlus, un’associazione di Salerno che segue tutti i tipi di ragazzi affetti dalla sindrome di Prader Willi. Proprio per sostenere l’associazione, Gianfranco ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe, i proventi serviranno a coprire parte delle spese di ampliamento della struttura necessarie per poter accogliere un numero maggiore di ragazzi. "Grazie al lavoro della Collina onlus, oggi possiamo guardare al futuro con ottimismo. Leonardo è ospite fisso da settembre e ha trovato una serenità che gli permette di svolgere le sue giornate. Si tratta di un’opportunità per lui e per tutta la nostra famiglia, scrive sulla piattaforma il padre di Leo. Il nostro è di fatto un appello alla solidarietà”. E la risposta all’appello non si è fatta attendere, all’iniziativa di Gianfranco hanno risposto in molti, infatti, in pochi giorni sono stati donati già oltre 7.500 euro. Il fondatore della Collina onlus Giuseppe Fortunato, con i suoi collaboratori segue dal 2016 i ragazzi affetti da SPW con approccio innovativo, tra giochi di gruppo e attività quotidiane come lo sport, curare un orto o gli animali.

Info utili

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/un-sorriso-per-nana