Cilento: prenotano on-line la loro casa per le vacanze e versano 600 euro, ma è una truffa

Casa vacanze fantasma nel Cilento: amara sorpresa per una famiglia di Bologna che aveva prenotato il suo soggiorno a Marina Di Camerota, tramite internet.

Il caso

Gli ignari turisti avevano versato 600 euro di anticipo, ma, giunti a destinazione, hanno scoperto che la casa non esisteva, come riporta Radio Alfa. Accertamenti in corso per risalire all'identità dei responsabili della truffa.