"Casa del Parto" a Cava: appello di centrosinistra e M5S a De Luca

Giovedì 29 giugno 2023, su incarico dei rappresentanti dei seguenti movimenti politici: Area Costituente/Verso il Partito del Lavoro - Azione - Movimento 5 Stelle - Partito Democratico - Partito Socialista Italiano e Rifondazione Comunista operanti sul territorio del Comune di Cava de' Tirreni, l’avv. Daniela Bifolco ha inviato - a mezzo PEC - al Presidente della Regione Campania, all’Assessore alla Sanità Regione Campania, al Presidente Commissione regionale sanità, nonché a tutti i Consiglieri Regionali, al Presidente della Provincia di Salerno, al Sindaco di Cava de' Tirreni ed al Dirigente ASL Salerno una richiesta condivisa dai rappresentanti dei suddetti movimenti politici affinché nel progetto predisposto dall'ASL per la costituzione dell'Ospedale Territoriale e della Casa di Comunità sul territorio del Comune di Cava de' Tirreni sia inserita altresì la Casa del Parto. I rappresentanti dei movimenti politici sunnominati auspicano che tale istanza sia concretamente presa in considerazione dalle Personalità indicate al fine di poter pensare alla progettazione di un modello di “nuova sanità provinciale”.