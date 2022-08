Eboli, carenze igieniche: denunciato il proprietario di una casa di riposo per anziani

Il proprietario di una casa per anziani di Eboli è stato denunciato per abbandono di persone incapaci dopo un blitz della polizia locale effettuato nella giornata di ieri.

L'operazione

Presso la casa di riposo in questione sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie tali da rendere necessari ulteriori controlli da parte dell'Asl. Il blitz dei caschi bianchi è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha allertato le forze dell'ordine per via della presenza di un'anziana disorientata in strada.