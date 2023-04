Cava, il Comune fa chiarezza sulla vendita di "Casa Serena"

E' stata messa all'asta, Casa Serena, casa di riposo a Cava de' Tirreni: senza mezzi termini, le critiche dell'opposizione al sindaco Vincenzo Servalli, in difesa degli utenti della struttura per anziani. "L’Amministrazione comunale ha prorogato due volte il contratto scaduto e per il rispetto delle norme si è reso necessario avviare un’azione procedurale di rilascio dell’immobile affinché il gestore si rendesse conto della situazione non più procrastinabile. - precisano dal Comune di Cava- A tutela degli ospiti l’Amministrazione comunale ha concesso al privato gestore di Casa Serena un ulteriore periodo di quattro mesi per organizzare le proprie attività finalizzate al rilascio dell’immobile. Obiettivi dell’Amministrazione comunale sono la tutela dei livelli occupazionali, la continuazione del servizio agli anziani, nel rispetto delle condizioni strutturali di sicurezza e l’interesse pubblico dell’Ente alla corretta gestione del proprio patrimonio. comunale".

La precisazione del sindaco, Vincenzo Servalli