Si appoggia ad un muro, poi precipita in una scarpata: muore anziano a Casal Velino

Dramma, ieri, in località Acquavella di Casal Velino, dove un anziano di 86 anni è precipitato in una scarpata, facendo un volo di oltre 10 metri, dopo essersi appoggiato ad un muro situato nei pressi della sua abitazione.

L'incidente

A dare l’allarme sono stati i figli che non riuscivano più a mettersi in contatto con il padre. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dolore.