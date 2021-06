Ferì il compagno dopo litigio in casa con un coltello: condannata a 18 mesi

Ferì il compagno con un coltello, condannata a 18 mesi per lesioni. Si è chiuso in primo grado il processo nei riguardi di una donna di Casal Velino, che lo scorso aprile aveva prima litigato poi ferito il compagno con un coltello.

La sentenza

Sui 18 mesi di condanna, 14 erano stati già scontati in regime di domiciliari. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Le ferite riportate dal 67enne non risultarono gravi. L'imputata non potrà avvicinarsi alla vittima, come stabilito dal tribunale con apposita misura