Stroncato da malore in mare a Casal Velino: ecco il nome del commercialista

E’ Gennaro Maria Sollazzo il commercialista, ormai in pensione, deceduto a causa di un malore fulminante mentre era sul litorale di Marina di Casal Velino. L’uomo, soprannominato Gegè, era su un materassino in località Fossa dell’Elica quando, improvvisamente, si è sentito male. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio

Il commercialista era originario di Salento, dove la notizia della sua scomparsa ha scosso l'intera comunità. “A seguito della scomparsa prematura ed improvvisa del Nostro illustre concittadino Gege’ abbiamo deciso, insieme a Santino Scarpa, di rinviare la manifestazione di domani sera a Vallo Scalo a data da destinarsi” scrive, sui social, il sindaco Gabriele De Marco che aggiunge: "Da parte mia e da parte di tutta l’Amministrazione le piu’ sentite condoglianze alla famiglia! Riposa in pace caro amico e che la terra ti sia lieve!".