Marina di Casal Velino, sedie-job e passerelle sulla spiaggia pubblica

Spiaggia pubblica attrezzata per persone con disabilità motoria e sensoriale a Casal Velino, nel Cilento. Nel suggestivo tratto di spiaggia pubblica l'amministrazione comunale del centro turistico cilentano ha predisposto l'installazione di camminamenti, rampe e accessi per disabili o anziani.

La caratteristica

Le persone con difficoltà motorie potranno fruire della sedia “job”, la speciale carrozzina reclinata in tela con ruote grosse adatte al trasporto su sabbia che permette l'immersione e il bagno in mare per chi non è autosufficiente.