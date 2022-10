Scoperti abusi edilizi vicino al Fiume Calore: scatta l'ordine di demolizione

Linea dura del Parco Nazionale del Cilento contro gli abusi edilizi. I carabinieri forestali hanno riscontrato delle irregolarità in località Ische-Fiume Calore nel comune di Casalbuono.

Le irregolarità

In particolare, il proprietario di un terreno aveva realizzato una recinzione con pali in legno e rete metallica e uno scavo di circa 130 metri di lunghezza per 60 cm di larghezza. Il tutto senza alcuna autorizzazione da parte degli Enti competenti, tra cui gli uffici del Parco. Di qui il provvedimento del direttore Romano Gregorio con cui invita il proprietario ad eliminare gli abusi entro 90 giorni dalla notifica e al ripristino dei luoghi.