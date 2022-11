Casalbuono, colpito da un albero mentre lavora nei campi: finisce in ospedale

Brutto incidente in campagna, oggi, a Casalbuono, in località Ponte del Re. Per cause da accertare, un uomo sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero, nel corso di alcuni lavori agricoli.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 che lo hanno trasferito in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi di Salerno: fiato sospeso per le sue condizioni. Accertamenti in corso.