Sparisce per una settimana, anziano colto da malore in casa: salvato dai carabinieri

Da quasi una settimana si erano perse le sue tracce. E così i vicini di casa di un 88enne residente a Casaletto Spartano, preoccupati per la sua sorte, hanno allertato i carabinieri, i quali si sono recati presso la sua abitazione senza ottenere alcuna risposta.

L'intervento

Insospettiti dal silenzio e dall’assenza di riscontri, hanno preso una scala arrampicandosi sul balcone del primo piano facendo irruzione all’interno della casa, dove hanno rinvenuto l’anziano in stato confusionale ed in pessime condizioni sanitarie. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l’88enne all’ospedale di Sapri dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute non sono gravi.