Diciottenne precipita dal ponte e muore: lutto cittadino a Casaletto Spartano

Il Comune di Casaletto Spartano ha proclamato il lutto cittadino dopo la tragica scomparsa di una ragazza di 18 anni deceduta nei giorni scorsi dopo essere precipitata da un ponte a Lagonegro (Potenza).

Le esequie

Oggi, alle 17, saranno celebrati i funerali all’interno della chiesa Madre di Lagonegro. Il messaggio di cordoglio del Municipio sui social: “Sei andata via ma in realtà non ti abbiamo perduto. Ora sei vicino al Signore e splendi nella Sua luce”.