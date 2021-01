Pagani, appartamenti Iacp trascritti nel patrimonio comunale: tavolo d'intesa con gli acquirenti

E' pronta anche la delibera di indirizzo per l’atto di citazione nei confronti del fallimento Iacp Futura e della Bnl. Un passo ulteriore rispetto alle azioni già intraprese in ambito civile e amministrativo dall’avvocatura comunale

Sono stati trascritti nel patrimonio comunale gli appartamenti realizzati da Iacp Futura di via De Gasperi, via Taurano e via Leopardi, a Pagani. Lo annuncia il primo cittadino, Raffaele Maria De Prisco.

I dettagli

"Dopo un estenuante lavoro svolto insieme all'assessore al Patrimonio e al Contenzioso, avvocato Veronica Russo - scrive il sindaco - gli appartamenti sono stati finalmente trascritti nel Patrimonio Comunale. E' pronta anche la delibera di indirizzo per l’atto di citazione nei confronti del fallimento Iacp Futura e della Bnl. Un passo ulteriore rispetto alle azioni già intraprese in ambito civile e amministrativo dall’avvocatura comunale. Da oggi inizia un nuovo corso per l’annosa vicenda che tiene con il fiato sospeso decine di famiglie paganesi. Una fase che prevederà, inoltre, la possibilità per il Comune, di costituirsi parte civile nel procedimento penale, pendente davanti al Tribunale di Salerno, per i reati di bancarotta fraudolenta. Sarà convocato un tavolo di intesa con i promissari acquirenti, gli avvocati costituiti a difesa degli stessi e i vertici della Banca".