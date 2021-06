Mozzarella di bufala con latte di vaccino oltre il limite: nei guai un caseificio del Salernitano

E' finito nei guai il proprietario di un caseificio in provincia di Salerno: dalle analisi di laboratorio, fatte svolgere dai carabinieri del Rac, è emerso che i campioni mozzarella di bufala contenevano latte vaccino superiore al 70%.

I dettagli

I carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (RAC) hanno ispezionato 60 attività del settore agroalimentare sull’intero territorio nazionale. L'obiettivo era salvaguardare il settore food. Sono emerse violazioni per quanto riguarda la rintracciabilità, etichettatura ed evocazione dei marchi di tutela,. In totale, su tutto il territorio nazionale, sono stati sequestrati 8.892 chili di farine, cereali, ortofrutta, salumi e carni suine lavorate, prodotti lattiero caseari e ittici, vino, pasta. 35 imprese sono risultate irregolari, sanzioni per 36.200 euro, 18 diffide, 8 denunce per frode in commercio.