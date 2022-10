Spara col fucile ma colpisce l'amico durante la battuta di caccia: 39enne in ospedale

Paura, a Caselle in Pittari, dove un uomo di 40 anni ha colpito accidentalmente un amico di 39 anni durante una battuta di caccia. Quest’ultimo è stato ferito all’addome da un proiettile che – secondo una prima ricostruzione – avrebbe dovuto centrare un cinghiale.

I soccorsi

Immediata la corsa all’ospedale di Sapri, dove il 39enne è stato preso in cura dai medici, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 40enne è stato denunciato per lesioni dai carabinieri, mentre il fucile è stato sequestrato.