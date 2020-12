Cashback, Banca Campania Centro lancia l’iniziativa “Spid Facile”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“SPID FACILE”. E' questo il titolo dell'iniziativa di Banca Campania Centro per supportare soci e clienti nell’iter di attivazione dello SPID InfoCert, in sinergia con TO BE Digital del Gruppo Business Services, utile anche ai fini della partecipazione del cashback di stato tramite registrazione sull’app IO.

Il servizio offre l’opportunità di usufruire di un’assistenza gratuita per il rilascio dello SPID, contattando il numero di telefono o whatsapp 366 5658114 oppure inviando una email all’indirizzo spidfacile@campaniacentro.bcc. it. Sarà possibile ricevere poi lo Spid in modo rapido e a un costo agevolato direttamente nelle sedi di Piazza De Curtis a Battipaglia e via Baratta a Salerno in virtù della partnership con infoPoint Infocert. Un'opportunità per tutti i soci e clienti della Banca, che si è già mossa per tempo con attività di informazione sul Cashback di Stato. Oltre all’iniziativa “SPID FACILE”, Banca Campania Centro si è attivata anche con rubriche di approfondimento social come “Parola all’Esperto” per informare correttamente gli utenti sull’utilizzo di carte BCC e POS, già abilitati al cashback, e potenziato il servizio di consulenza, grazie a webinar informativi e formativi interni alla comunità della banca.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di andare incontro alle tante richieste di soci e clienti, che hanno manifestato la necessità di un supporto nell’attivazione dello SPID per partecipare al cashback di stato e usufruire dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Un ulteriore impegno profuso da Banca Campania Centro che ha messo a disposizione per il progetto uno staff e attivato un numero di telefono diretto e canale whatsapp così da poter prenotare il servizio e ritirare comodamente in filiale lo SPID – spiega il direttore generale Fausto Salvati – Sul tema del cashback ci siamo attivati sin da subito, rafforzando il servizio di consulenza sulle carte BCC e POS, e utilizzando i nuovi canali digitali per informare correttamente gli utenti. Azioni che hanno riscontrato grande interesse ed attenzione.”