Caso Alfano, parla Gianfranco Valiante: "Frasi choc, si dimetta"

"Carmine Alfano si dimetta". A chiederlo Gianfranco Valiante, già sindaco di Baronissi e consigliere regionale, in riferimento alle frasi-choc del primario agli specializzandi in Chirurgia Plastica dell'Università di Salerno, raccolte da L'Espresso. "Bene ha fatto il rettore Vincenzo Loia ad attivare una commissione di inchiesta - sottolinea Valiante - ma il professor Alfano non si nasconda dietro la goliardia e si dimetta. Gravissime - oltre alle offese sessiste - sono anche le presunte vessazioni cui il docente costringe gli specializzandi, comportamenti che sono inaccettabili in ambiente accademico. Un clima fatto di scarsa professionalità e abusi di potere che rappresenta un biglietto da visita inammissibile per un Ateneo e un'azienda ospedaliera prestigiose come quelle di Salerno. Mi auguro che si faccia immediata chiarezza sulla vicenda - prosegue - e che nel frattempo il direttore si autosospenda dall'incarico, a maggior ragione per uno come lui che si candida a ricoprire un ruolo nelle istituzioni democratiche. Le sue dichiarazioni non sono compatibili con la candidatura a sindaco di Torre Annunziata e di docente universitario. Oggi più che mai c'è bisogno di esempi positivi e non di degrado".