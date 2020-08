Caso villa Wenner: Teresa Scarpa risponde alla vicina, arrivano attestati di solidarietà per le proprietarie

Di seguito, la replica di Teresa Scarpa sul caso di villa Wenner



Mi sento in dovere di replicare alle precisazioni dell’Avvocato Licia Cicchiello fatte a seguito del nuovo sequestro a Villa Wenner. Innanzitutto l’Avvocato si è autodenunciata in quanto in nessuna testata giornalistica si è mai fatto il suo nome, ed ho almeno altre 10 vicine donna.

Ma andiamo alle ulteriori precisazioni dell’Avvocato Cicchiello: Il Vostro articolo recita: “Prima di tutto – sottolinea l’Avv Cicchiello – l’ordinanza del GIP di dissequestro per 30 giorni è stata emessa dal GIP di turno e non dal titolare.” E questo cosa significa? Che l’ordinanza in questione ha meno valore in quanto emessa da un sostituto? Cosa voleva dire? Secondo me questa affermazione denota solo i suoi intenti persecutori verso la mia famiglia! Viene a sapere, prima di noi sorelle Scarpa, tutto quello che ci succede: chi è il giudice, cosa ha scritto, quando questo va in ferie, se la pratica viene messa sulla scrivania etc.

Dopo la frase “sibillina” sul Gip di turno, la signora continua così: “E solo per la cura del giardino e delle pertinenze e non per uso personale o familiare”. Forse la Signora non ha letto bene l’ordinanza del GIP di turno! Nell’ordinanza in questione non vi è specificato NESSUN DIVIETO all’uso personale o familiare della piscina! Né vengono utilizzati avverbi tipo solamente od esclusivamente. Perché non la produce questa ordinanza? Anzi, ci era stato chiesto dal giudice di inserire nell’istanza di dissequestro la nostra esplicita rinuncia ad organizzare eventi a pagamento durante il periodo del dissequestro. Perché dunque non chiederci di esplicitare anche la nostra rinuncia ad utilizzare la piscina privatamente? Sono pronta ad esibire tutte le ordinanze di sequestro, dissequestro e relative istanze senza timore di smentita.

E poi l’Avv Cicchiello dice ancora: “I Nas hanno fotografato, invece, non solo le proprietarie ma anche ospiti ed amici che utilizzavano la piscina.” A questo punto mi verrebbe spontaneo chiedere all’Avv Cicchiello qual è la differenza tra ospiti ed amici e come fa a sapere che non fossero parenti? Il nuovo decreto di sequestro recita: “Rilevato che sussistono indizi del reato di cui al capo di imputazione come desumibili dalla DENUNCIA SPORTA DALLA CONFINANTE CICCHIELLO LICIA del 10,08, 2020, dalla documentazione fotografica fornita TANTO DALLA DENUNCIANTE quanto dalla PG operante, che in momenti diversi ritrae le indagate insieme ad altri soggetti fruire INDISTURBATE della piscina per un tempo considerevole …” E allora, davvero l’Avvocato Cicchiello non c’entra nulla?

Comunque, quello che resta allarmante è come regole contraddittorie e irragionevoli, spesso interpretate ed applicate senza il buon senso necessario, in uno alla volontà pervicace di qualcuno di arrecar danno, per i piu' disparati motivi, hanno determinato l'adozione dei provvedimenti cautelari ai nostri danni della cui legittimità nessuno ad esclusione degli avvocati si sia preoccupato di dubitarne. In Italia NON esiste la presunzione di non colpevolezza.