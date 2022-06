Vacchi cassoni utilizzati per i rifiuti, l'ira di Salerno Pulita: "Le multe non bastano"

Nuova denuncia da parte di Salerno Pulita sul conferimento irregolare dei rifiuti da parte di cittadini e gestori. L’ultima segnalazione arriva da via Roma e dal centro storico. "Oramai siamo costretti a continui interventi di bonifica straordinaria nella zona del centro della città dove, ogni giorno, si registrano violazioni delle regole sulla raccolta differenziata. - spiegano gli operatori ecologici - C'è chi, addirittura, ha rispolverato i vecchi cassoni stradali, rimossi da anni, per continuare la raccolta dei rifiuti old style. Non si tratta, purtroppo, di casi sporadici ma ci sono pezzi della città di Salerno che continuano a comportarsi come meglio gli pare".

La linea dura

La società municipalizzata, dunque, conferma la linea dura: “Chiaramente non abbiamo tollerato e non tollereremo questi atteggiamenti che, oltre ad essere deprecabili, sono anche oggetto di sanzioni. E' giunto il momento, però, di andare oltre la multa, soprattutto per gli operatori del settore della ristorazione e del divertimento notturno”.