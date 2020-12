Si ferisce in casa, bimba rischia di perdere l'occhio: si indaga sui medici di Nocera

Una bambina di tre anni di Castel San Giorgio rischia di perdere l’occhio sinistro che - secondo i genitori - non sarebbe stato ben curato dai medici dopo un incidente domestico avvenuto lo scorso mese di settembre.

La storia

Tre mesi fa la piccola, mentre giocava in casa con il fratellino, si è ferita accidentalmente all’occhio. Inevitabile la corsa al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera inferiore dove i medici - secondo quanto denunciato dai familiari ai carabinieri - gli avrebbero diagnosticato soltanto dei graffi, successivamente medicati, per poi dimetterla. Soltanto che, una volta rientrata a casa, la bimba ha continuato a non stare bene. E così, tre giorni dopo, i genitori l’hanno riportata nuovamente al nosocomio nocerino dove il primario di Pediatria li avrebbe rimproverati sul fatto che la loro figlia andava ricoverata subito dopo l’incidente domestico. Di qui la corsa all’ospedale “Santobono” di Napoli, dov’è stata operata d’urgenza, con i medici che, però, hanno paventato alla famiglia l’alta possibilità che la figlia potrebbe smettere di vedere dall’occhio sinistro. Su quanto accaduto e soprattutto sulle eventuali negligenze da parte del personale sanitario dell’ospedale “Umberto I” indaga la Procura di Nocera Inferiore a seguito dell’esposto presentato dai genitori. L’ipotesi di reato è lesioni gravissime.