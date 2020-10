Bimbi in ginocchio e senza banchi a Castel San Giorgio: la denuncia via social

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole spunta anche un caso Campania. Sul web e nelle chat di Whatsapp circolano, in queste ore, alcune foto che ritraggono alunni dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Castel San Giorgio, costretti a fare lezione in ginocchio a causa dell'assenza dei banchi.

La denuncia

A pubblicarle, il sito Stabia24.net: "Abbiamo ricevuto segnalazioni dai genitori di questi bambini - spiega il blogger Genny Manzo - che, come si vede nelle foto e in un video, sono costretti ad appoggiarsi sulle sedie, visto che le classi sono ancora sprovviste di banchi. Le mamme e i papà non vogliono esporsi in prima persona, c'è un clima molto pesante". Le foto stanno circolando da diverse ore sui social network e, almeno finora, non sono arrivate smentite o precisazioni.