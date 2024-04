Bomba carta davanti alla sede di un'azienda: analisi su un mozzicone di sigaretta

Proseguono senza sosta le indagini per identificare l’autore che, lo scorso giugno, posizionò e fece esplodere una bomba carta davanti alla sede dell’azienda di un imprenditore, in via Iannello a Castel San Giorgio.

Le indagini

I carabinieri del Ris, infatti, hanno svolto una serie di analisi su una cicca di sigaretta, rinvenuta durante uno dei sopralluoghi svolti dopo il rinvenimento della bomba. E, proprio da questo ritrovamento, gli inquirenti si aspettano di riuscire a riscontrare elementi utili per dare un volto all’autore dell’attentato.