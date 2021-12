Lavori alla caserma, i carabinieri di Castel San Giorgio cambiano sede

I carabinieri della stazione di Castel San Giorgio nella sede della Protezione Civile. I militari sono in procinto di trasferirsi a Siano, in attesa dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell’immobile di via Guerrasio che li ospita da oltre 40 anni.

La destinazione provvisoria

L’amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara, per non perdere l’importante presidio nelle more dei lavori, ha destinato così i locali della Protezione civile ai militari dell’Arma che continueranno a restare presenti sul territorio di Castel San Giorgio, visto che il presidio serve anche la vicina Roccapiemonte. "Siamo riusciti a trovare una soluzione strategica e già approvata dal Ministero-ha detto la Lanzara - una sede a titolo gratuito che provvederemo in tempi brevi ad attrezzare ancora meglio per rispondere alle esigenze dei carabinieri". La giunta comunale ha deliberato un impegno di spesa di circa 30mila euro per l'adeguamento dei locali che diventeranno una caserma temporanea alla quale i cittadini potranno rivolgersi per denunce e altro.